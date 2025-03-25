مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل «الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق 2»

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل هجينة بعنوان «الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق 2»، وذلك في الفترة بين 15-16 إبريل 2025.



تهدف ورشة العمل إلى تزويد الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمهارات اللازمة لتسويق أبحاثهم التطبيقية، من خلال جلسات تفاعلية ستناقش عدد من الموضوعات أبرزها ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وآليات تسويق البحث العلمي باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، وريادة الأعمال في مجال العلوم التطبيقية.

الورشة مخصصة للباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه دون سن الـ 45 من المصريين والأفارقة في أحد المجالات التالية: العلوم الهندسية والتكنولوجية، وعلوم الأغذية والزراعة، وعلوم البيئة والعلوم الطبية، علمًا بأن طبيعة ورشة العمل "هجينة"، إذ سينقسم الحضور بين حضور فعلي داخل مكتبة الإسكندرية، وحضور عبر الإنترنت.



تعقد هذه الورشة ضمن «برنامج منح ما بعد الدكتوراه» المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية، المموَّل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقوم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بإدارته. يتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشروعات بحثية تطبيقية على دورتين في مجالات العلوم الهندسية والتكنولوجية، علوم الأغذية والزراعة، علوم البيئة والعلوم الطبية للباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه دون سن الـ 45.

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