الأحد 30 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمكتبة مصر العامة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم أعمال التطوير الجارية بمحيط مكتبة مصر العامة ورفع كفاءة المسرح الروماني، وأكد على الشركة المنفذة بزيادة المساحات الخضراء بالمسرح الروماني، وزيادة كثافة الإضاءة وزيادة مساحات النجيلة، وإعادة توزيع وتنسيق الأشجار بحديقة المسرح، ودهان أسوار المكتبة ورفع كفاءة المسرح بشكل عام، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة

وأكد محافظ الدقهلية أن المكتبة والمسرح الروماني أماكن معرفة وتنوير ولابد من الحفاظ على النظافة فيهما والمظهر الحضاري للمكان الذي يعكس الفكر المستنير، وشدد على تركيب لوحات إرشادية بمنع إلقاء أي مخلفات أطعمة او او مشروبات شخصية بالمكان حفاظا عليه وعلى مستوى نظافة يليق بنا جميعا.

زيادة الأنشطة الخاصة بالمسرح

ووجه محافظ الدقهلية بدراسة زيادة الأنشطة الخاصة بالمسرح والاستفادة الكاملة منه وموقعه المتميز المطل على نهر النيل وتطوير المنطقة المحيطة به، واقامة المزيد من العروض والأعمال الفنية والثقافية المتنوعة عليه فيما يوفر خدمة للمواطنين، واكتشاف المواهب الشابة، من أبناء الدقهلية العريقة.

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