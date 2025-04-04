حبس متهمين بالنصب على الشباب بمنحة دراسية أجنبية مزيفة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي صح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة، المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.

وتبين قيام (شخصين) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وضبط المتهمين بمقر الشركة وضُبط بداخلها (عدد جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - أكلاشيه- عدد عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- عدد دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على موقع إلكتروني بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم احالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

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