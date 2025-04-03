مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالحوامدية

لقيت سيدة مصرعها، دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبورها قضبان السكة الحديد بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

حادث قطار الحوامدية

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتوصلت التحريات إلى أن السيدة حال عبورها السكة الحديد صدمها القطار، ما أسفر عن مصرعها فى الحال.

بسؤال أفراد أسرتها، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة الحوامدية، بمصرع سيدة حال عبورها قضبان القطار بدائرة المركز.

شريط السكة الحديد

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور السيدة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم بها، ما أسفر عن مصرعها دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.