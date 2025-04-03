الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

قرارات عاجلة بشأن العثور علي جثة غريق بمياه النيل في الجيزة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة غريق بمياه نهر النيل فى الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصدرت النيابة عدة قرارات للوقوف على أسباب الحادث، ومنهم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، وطالبت إجراء التحريات التكميلية للحادث.

 

العثور علي غريق بالجيزة

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مياه نهر النيل الجيزة نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة

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