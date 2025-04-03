ترامب يتحدث من الطائرة الرئاسية عن أزمة غزة والرسوم الجمركية ومصير ماسك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إن إدارته تعمل على حل أزمة غزة، المستمرة منذ عقود، التي وقعت تحت الحصار منذ سنوات نتج عنها مقتل الكثير هناك.

وعبر ترامب، عن رغبة الولايات المتحدة في الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع، كاشفًا عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

ترامب يؤكد رحيل إيلون ماسك

وتطرق ترامب خلال مؤتمر صحفي من على متن الطائرة الرئاسية، إلى مصير الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤكدًا رحيله عن الإدارة الأمريكية لكونه لديه شراكات تعيق عمله في إدارة الكفاءة الحكومية.

ترامب يكشف عن صفقة تيك توك

وتطرق ترامب إلى الحديث عن الأوضاع الاقتصادية قائلًا، قريبون من إبرام صفقة بشأن تيك توك، ونريد جذب الشركات والمصانع الكبرى إلى الولايات المتحدة.

مشيرًا إلى أن الاستجابة للتعريفات الجمركية أصبحت مستقرة.

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