طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة مصطفى شلبي بكسر في قدمه

عبر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن غضبه الشديد من تداول أخبار خاطئة بشأن إصابة مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق.

وتعرض شلبي للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات جولة الذهاب بربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك: "مصطفى شلبي تعرض لإجهاد عضلي طبيعي، ولم يتعرض لأي احتكاك لذلك مندهش من تداول أخبار إصابة اللاعب بكسر في قدمه".

وأضاف: "منزعج جدًّا من خروج شائعات عن تعرضه لإصابة بكسر في وجه قدمه وغيابه لشهر ونصف، هذه أخبار غير حقيقية".

وفرض التعادل بدون أهداف كلمته على مواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.



ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في جولة الإياب بإستاد القاهرة لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.

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