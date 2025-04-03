أحمد سالم يتحدث عن أزمة موعد مباراة الزمالك وموردن سبورت

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن قرارات رابطة الأندية بخصوص أزمة القمة غير متوقعة، مشيرًا إلى أن النادي طلب من الرابطة صورة محضر الجلسة من أجل إيضاح القرارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "اليوم تقدمنا بطعن على هذه القرارات ولكن لن نتوقف عند ذلك الحد، وسيكون هناك مسارات قانونية".

وواصل: "المعلومات التي لدينا أنه لم يتم عقد اجتماع من الأساس في الرابطة".

الزمالك أمام مودرن سبورت

وعن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت قال: "نحن ضد فكرة عدم احترام الجدول ولكن لا بد من وجود تنسيق بين جميع الأطراف، وأتمنى أن تكون هناك مرونة من جانب رابطة الأندية".

وقال: "خلال ساعات سيتم المخاطبة لتحديد سعة الإستاد للحضور الجماهيري في لقاء العودة أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائي الكونفدرالية".

وعن ملف تجديد زيزو قال إن هناك لجانًا إلكترونية كثيرة غرضها الدائم هو زعزعة استقرار الزمالك واللعب بورقة زيزو أحد أبرز نجوم الفريق واستغلال شعبيته.

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