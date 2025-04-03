مصطفى شلبي يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته بعد مواجهة ستيلينبوش

يخضع مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة طبية غدًا الجمعة، وذلك للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر الجمعة، قادمة من جنوب أفريقيا، بعد رحلة تستغرق 12 ساعة، تتخللها محطة “ترانزيت” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع ستيلينبوش في مباراة الذهاب، ليبقى الحسم في لقاء العودة، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، 9 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز شلبي سريعًا، خاصة أن الفريق بحاجة إلى جاهزية جميع لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة، التي يأمل من خلالها الزمالك تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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