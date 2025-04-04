محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع حريق قرب عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل

توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إلى موقع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة لمتابعة التعامل مع الحادث.

حريق بأرض بالخانكة القليوبية

كانت غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت بلاغ يفيد بحريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحتوي على هيش وبوص وعلى فور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.



جاء ذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حريق بالخانكة، فيتو

حريق بالخانكة، فيتو

حريق بالخانكة، فيتو

حريق بالخانكة، فيتو

حريق بالخانكة، فيتو

حريق بالخانكة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.