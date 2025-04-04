الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع حريق قرب عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل

محافظ القليوبية يتوجه
محافظ القليوبية يتوجه إلى موقع الحريق بالخانكة، فيتو

 توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إلى موقع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة لمتابعة التعامل مع الحادث.

محافظ القليوبية: تقديم تسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح

محافظ القليوبية يوجه بإزالة جميع الإشغالات المقامة على الأرصفة والطرق العامة

حريق بأرض بالخانكة القليوبية 

كانت غرفة عمليات  محافظة  القليوبية تلقت بلاغ يفيد  بحريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحتوي على هيش وبوص وعلى فور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.


جاء ذلك بحضور اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو
حريق بالخانكة،فيتو
حريق بالخانكة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق بالخانكة محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بإزالة جميع الإشغالات المقامة على الأرصفة والطرق العامة

صحة القليوبية: إعدام 259 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة خلال عيد الفطر

في ثالث أيام عيد الفطر، محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات بناء على أراض زراعية

كفن بدل فستان الفرح، تشييع جثمان عروس القليوبية قبل زفافها بساعات

الأكثر قراءة

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

التحريات الأولية تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

قيادات المترو ومدير الحماية المدنية يتفقدون آثار حريق محطة روض الفرج (صور)

خدودها صناعي، رد غير متوقع من جيهان الشماشرجي على منتقدي وجهها "التفاحي" (فيديو)

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن رسوم ترامب الأمريكية

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق

منوعات

المزيد

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فضل صيام الست من شوال في القرآن الكريم والسنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية