محافظ القليوبية: تقديم تسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الخميس، المركز التكنولوجي بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة للقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح أو استكمال طلبات التقنين لتذليل أي عقبات تواجههم وتقديم كل التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

محافظ القليوبية يتققد المراكز التكنولوجية



رافق محافظ القليوبية خلال الجولة اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

تفقد المحافظ المراكز التكنولوجية بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات على أعلى مستوى، مشيدًا بالكفاءة العالية في تقديم الخدمات المتنوعة مثل إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات بالإضافة إلى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

محافظ القليوبية تلقي طلبات التقنيين

كما اطلع محافظ القليوبية على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، وقام بالرد على كل استفساراتهم وتسهيل كل الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجههم، مكلفًا رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأي مشكلات للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل فيها، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة، لافتًا إلى تقديمه كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مشيرًا إلى متابعته المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات أمام المواطنين.

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