كيف تشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري الأبطال؟

بيراميدز ضد الجيش الملكي، يستضيف استاد الدفاع الجوي الليلة مواجهة فريقي بيراميدز والجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

تذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي 5، الناقل الحصري للبطولة للموسم الجاري.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويسعى فريق نادي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل السفر إلى المغرب لكي يضع قدمًا في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل العودة لموقعة الإياب في المغرب والمضي قدمًا في البطولة واستعادة أمجاده القارية حيث يحمل الفريق لقب دوري الأبطال من نسخة 1985.

وحقق فريق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت فرقًا قوية مثل صن داونز والرجاء المغربي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم تأكيد وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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