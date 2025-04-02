أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، شهدت مباراة بيراميدز والجيش الملكي إثارة ومتعة وإحراز خمسة أهداف كان للفريق السماوي نصيب في 4 منها ليضع قدمًا وشوطًا كبيرًا نحو التأهل لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

تقدم الكونغولي فيستون ماييلي لبيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة.

جاء هدف بيراميدز الأول بعد خطأ دفاعي من الجيش الملكي، وضغط من مصطفى فتحي ويمر بالكرة ويحولها عرضية داخل منطقة الجزاء ويقابلها فيستون مايلي بتسديدة وتهز الكرة الشباك.

وجاء هدف بيراميدز الثاني عن طريق ماييلي في الدقيقة 12 بعد كرة طولية واستلام من إبراهيم عادل ويحول الكرة عرضية رائعة ويقابلها فيستون مايلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

وهدف عالمي لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 39.

جاء هدف بيراميدز الثالث بعد تمريرة بينية من رمضان صبحي واستلام من إبراهيم عادل ويسدد الكرة ببراعة وتهز الكرة الشباك.

وجاء هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 45 بعد تمريرة يقابلها عبد الفتاح حدراف ويراوغ دفاع بيراميدز ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتسكن الكرة المرمي.

وجاء هدف بيراميدز الرابع في الدقيقة 67 بعد تمريرة واستلام من إبراهيم عادل وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرور من الدفاع ويسدد الكرة بمهارة وتهز الكرة الشباك.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الملكي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وحقق فريق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت فرقًا قوية مثل صن داونز والرجاء المغربي.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وقاد مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، وعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، وتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

وتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، وراقب المباراة الليبي جمال سالم، وتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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