بيراميدز يكشف حيثيات شكواه ضد قرارات رابطة الأندية

تقدم نادي بيراميدز بشكوى إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء ٢ أبريل، مطالبا فيها بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم ٣٠ مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

بيراميدز يتظلم على قرار رابطة الأندية

وأرسلت الإدارة القانونية مذكرة تتضمن كل ما يتعلق بالأحداث والوقائع والبنود القانونية التي يستند عليها بيراميدز في طلبه، وما حدث في العام الماضي من عقوبات على نادي الزمالك في واقعة مماثلة.

وأكد النادي أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ والذي انتهى فيه الى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

وطالب النادي بإلزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات وأخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.

قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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