الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع قبيل إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

اتجهت أسعار الذهب صوب تسجيل مستوى قياسي قبيل تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية "متبادلة" شاملة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

 

المعدن الأصفر عند 3119.89 دولار للأونصة

وسجل المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 0.7% قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، وكان على بُعد حوالي 26 دولارًا للأونصة من أعلى مستوى له الذي بلغه في الجلسة السابقة. 

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3119.89 دولار للأونصة كما في الساعة 2:29 مساءً بتوقيت نيويورك، بعد أن بلغ ذروته عند 3149 دولارًا أمس الثلاثاء.

فيما  انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي قليلًا.

 وارتفعت أسعار الفضة، بينما انخفض البلاديوم والبلاتين.

يشار إلى أن البيت الأبيض وترامب يتحفظان عن تقديم تفاصيل حول أهداف ونطاق الرسوم، التي ستُطبق فور الإعلان عنها في فعالية تُقام الساعة الرابعة مساءً في واشنطن.

أدى الإعلان المرتقب إلى موجة جديدة من التقلبات، بما في ذلك عمليات بيع مكثفة للأسهم الأمريكية. وفي حين أن الفترات التي تتسم بعدم اليقين تُعد إيجابية بشكل عام للذهب -حيث ساعدته على تحقيق أكثر من 15 رقمًا قياسيًا هذا العام- إلا أن المستثمرين حريصون على رؤية تأثير المجموعة التالية من الرسوم على التجارة والاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية.

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