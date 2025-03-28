بعد رسوم ترامب، توقعات بانخفاض مبيعات السيارات بأمريكا إلى 700 ألف سيارة في 2025

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25%، على السيارات وقطع الغيار المستوردة من خارج الولايات المتحدة، وتدفع شركات صناعة السيارات إلى نقل المزيد من مصانعها إلى الولايات المتحدة، ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هوندا مؤخرًا أنها ستصنع الجيل الجديد من سيارة سيفيك في إنديانا بدلًا من المكسيك.



وتنبأ الخبراء بانخفاض المبيعات، بعد الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بمقدار 700 ألف سيارة بحلول عام 2025.

وفي ذات السياق المتصل قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بأن “فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على حدود المكسيك وكندا سيُحدث فجوةً غير مسبوقة في الصناعة الأمريكية”.

وأضاف فارلي أنه عند مناقشة فرض رسوم جمركية على الدول المجاورة للولايات المتحدة فقط، زعم أن ذلك سيُطلق العنان للشركات الكورية الجنوبية واليابانية والأوروبية مما سيحدث خللا بصناعة السيارات الأمريكية التي تصنع الكثير من سياراتها بمصانعها في كندا والمكسيك (الدول المجاورة). وقد ضغطت الشركات الثلاث الكبرى من أجل إعفاءات من الرسوم الجمركية، لأن العديد من سياراتها مصنوعة من قطع غيار من دول أخرى.

بعد فرض الرسوم الجمركية، قد يصل سعر تلك السيارة تحديدًا إلى 60,000 دولار أمريكي أو أكثر، مما يؤثر علي سلاسل التوريد معقدة، وهناك عدد من العناصر التي تعبر الحدود عدة مرات، تستورد بعض شركات صناعة السيارات مكونات محددة من موردين في اليابان، مثل تاكاتا أو دينسو. تُشحن هذه المكونات إلى الولايات المتحدة (متجاوزةً الرسوم الجمركية في الطريق) لتُربط بقطع غيار السيارات التي تُشحن بدورها إلى المكسيك للتجميع النهائي. بعد ذلك، تصل السيارة المكتملة إلى الولايات المتحدة وتُفرض عليها رسوم جمركية إضافية.

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