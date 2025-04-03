محافظ الدقهلية يواصل جولاته التفتيشية بمركز تمي الأمديد

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته التفقدية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى كفاءة الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها وذلك بمركز ومدينة تمي الأمديد، حيث قام المحافظ بزيارة المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وتفقد سير العمل به واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين في جميع ملفات العمل بالمركز وفي مقدمتها ملف التصالح، كما تابع أداء الإدارات المختلفة ومدى التزامها بتحقيق معايير الجودة في الخدمة. وشدد على أهمية تقليل زمن تقديم الخدمات للمواطنين، بما يحقق رضاهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

محافظ الدقهلية يواصل جولاته التفتيشية في تمي الامديد



وخلال جولته، قام المحافظ بمتابعة حالة النظافة العامة في شوارع وميادين تمي الامديد، حيث تجوّل بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، ووجه بضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، وإزالة أي تراكمات للمخلفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

التقى مرزوق بعدد من عمال النظافة العاملين بالشارع



وفي هذا السياق، التقى اللواء طارق مرزوق بعدد من عمال النظافة العاملين بالشارع، وحرص على الاستماع إليهم وتقدير جهودهم، مؤكدًا أهمية دورهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. كما وجه لهم التحية والتشجيع، وحثهم على مواصلة العمل بجدية وإخلاص، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعمهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم.

مراجعة موقف ونسب التعامل مع ملف التصالح بمركز تمي الأمديد



وخلال الجولة استدعي المحافظ، المهندس ماهر أبو المجد، مدير مركز المعلومات بالمحافظة لمراجعة موقف ونسب التعامل مع ملف التصالح بمركز تمي الأمديد، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الملفات، مع التأكد من دقة البيانات المقدمة، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

تعزيز كفاءة حملات رفع المخلفات بطرق تمي الامديد



كما استدعى المحافظ محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، ووجه بالعمل على تعزيز كفاءة حملات رفع المخلفات حيث امر بتنفيذ حملة نظافة موسعة تستهدف الطرق الخارجية الرابطة بين القرى، ومنها طريق كوم الدربي – تمي الأمديد، وطريق البقلية – تلبانة، بهدف تحسين المظهر العام لهذه المناطق، وضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

الجولات الميدانية ستظل مستمرة في مختلف المراكز والمدن

وفي ختام جولته، أكد اللواء طارق مرزوق أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة في مختلف المراكز والمدن، بهدف التأكد من كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية والاستماع لمطالب المواطنين عن قرب. كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من حملات المتابعة والتفتيش لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، في كافة أنحاء المحافظة.

محافظة الدقهلية لن تتهاون مع أي تقصير

وأكد أن محافظة الدقهلية لن تتهاون مع أي تقصير، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأداء الحكومي وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين، في إطار رؤية الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

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