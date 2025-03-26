محافظ القاهرة: إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق استعدادا لعيد الفطر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول.



وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أى طارىء، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الاسعافات الأولية.

وأشار اللواء وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إلى أنه تم مراجعة نظافة المساجد، والساحات المخصصة للصلاة والبالغ عددها ٣٥٠ ساحة بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس، والسرفيس، وخطوط المترو، والمناطق الأثرية، والتركيز علي نظافة كورنيش النيل، واستعداد البرجولات، والكراسي الموزايكو المنتشرة علي طول الكورنيش لأستقبال الزائرين.

استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأضاف رئيس هيئة النظافة أنه تم مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة واستعداد الحدائق لاستقبال زوار العيد، وإنارة مآذن الجوامع وخاصة بالمناطق الأثرية والدينية،وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها ، وصيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة وغسيل الكشافات حول المساجد والمحاور الرئيسية، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها مع تشكيل عدد (2 طاقم) صيانة مزودة بالأبراج وتكون جاهزة طوال الــــ (24 ساعة) لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

وأكد اللواء وليد ابو النصر استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام الجمال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

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