أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفتيشية مفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري داخل ديوان عام مركز ومدينة أجا، حيث تفقد مختلف الإدارات والأقسام للتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز تعاملات المواطنين لأداء مصالحهم من الإدارات التنفيذية المختلفة وفي مقدمتها المركز التكنولوجي، في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة لمحافظ الدقهلية في شوارع أجا

وقد أكد المحافظ على أهمية الاستمرار في في بذل الجهود للعمل على الأداء وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين. كما وجه بضرورة تفعيل آليات المتابعة الدورية لضمان استمرارية الانضباط والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات.

أبرز قرارات محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بشوارع مدينة أجا

وشملت الجولة تفقد الإدارات المختلفة في مقدمتها المركز التكنولوجي، حيث شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتحسين كفاءة التعامل مع طلبات المواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية والتقنين تحقيقا لإرضاء المواطنين وفي ذات الوقت الحفاظ علي حقوق الدولة،و العمل الجاد لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

المحافظة مستمرة في تنفيذ جولات رقابية لضبط الأداء الإداري

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول سبل تحسين الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ جولات رقابية لضبط الأداء الإداري وضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي مركز ومدينة أجا.

محافظ الدقهلية يتفقد بعض شوارع مدينة أجا وأشاد بمستوى نظافة

كما تفقد محافظ الدقهلية بعض شوارع مدينة أجا وأشاد بمستوى نظافة المدينة، ووجه لرئيس المدينة الجديد محمد عوض الدسوقي بالاستمرار في متابعة اعمال النظافة بالمدينة ورفع كافة الإشغالات ومنع وجود أي عوائق أمام حركة السير والسيارات وتيسير حركة الشوارع وعدم إعاقة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وقضاء حوائجهم بسهولة دون تعطيل أو تأخير، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والإشغالات على مدار الساعة.

الجولات التفتيشية لتحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري

تأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل في الوحدات المحلية.

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