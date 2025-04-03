حزب المحافظين: نرفض الجرائم الإنسانية وسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال

أصدر حزب المحافظين بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أكد فيه تضامنه الكامل مع الموقف الرسمي للدولة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، ورفضه لما وصفه بـ"الجرائم الإنسانية وسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة". وجاء البيان ليُوضح موقف الحزب المزدوج: انتقاده لسياسات النظام الحاكم الداخلية، إلى جانب تأييده الصريح لمواقفه الإقليمية والأمنية.

الحزب يقف بصلابة لدعم مصر في رفضها لـ"الممارسات غير الإنسانية" ضد الشعب الفلسطيني

وأشار البيان إلى أن الحزب، رغم اختلافه مع النظام في السياسات الاقتصادية والعامة، "يقف بصلابة" لدعم مصر في رفضها لـ"الممارسات غير الإنسانية" ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري وسيناء من "المخاطر المفتعلة" أولوية لا تقبل المساومة. كما أدان الحزب المطالبات الإسرائيلية بانسحاب القوات المصرية من سيناء، واصفًا إياها بـ"التدخل السافر في الشؤون السيادية".

التزام مصر بالاتفاقية "لا يعني السكوت عن انتهاكات الطرف الآخر"

وفي إشارة إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي مر عليها أكثر من أربعة عقود، أوضح البيان أن التزام مصر بالاتفاقية "لا يعني السكوت عن انتهاكات الطرف الآخر"، معتبرًا أن مطالبات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتناقض مع أهداف السلام الحقيقي القائم على العدل". وأكد الحزب أن النظام الحاكم يعبّر عن الإرادة الشعبية في رفض التهجير وحرصه على حماية الحدود، مشددًا على أن "لا إرادة تعلو إرادة الشعب المصري".

تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي الدعوات الدولية

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتنامي الدعوات الدولية لإيجاد حلول دائمة للأزمة الفلسطينية، بينما تُحذّر مصر من تداعيات التصعيد العسكري على حدودها الشرقية والشمالية.

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