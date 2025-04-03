الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب المحافظين: نرفض الجرائم الإنسانية وسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال

حزب المحافظين،فيتو
حزب المحافظين،فيتو

 أصدر حزب المحافظين بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أكد فيه تضامنه الكامل مع الموقف الرسمي للدولة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين، ورفضه لما وصفه بـ"الجرائم الإنسانية وسياسات التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة". وجاء البيان ليُوضح موقف الحزب المزدوج: انتقاده لسياسات النظام الحاكم الداخلية، إلى جانب تأييده الصريح لمواقفه الإقليمية والأمنية.

 

الحزب يقف بصلابة لدعم مصر في رفضها لـ"الممارسات غير الإنسانية" ضد الشعب الفلسطيني

 وأشار البيان إلى أن الحزب، رغم اختلافه مع النظام في السياسات الاقتصادية والعامة، "يقف بصلابة" لدعم مصر في رفضها لـ"الممارسات غير الإنسانية" ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري وسيناء من "المخاطر المفتعلة" أولوية لا تقبل المساومة. كما أدان الحزب المطالبات الإسرائيلية بانسحاب القوات المصرية من سيناء، واصفًا إياها بـ"التدخل السافر في الشؤون السيادية".

 

التزام مصر بالاتفاقية "لا يعني السكوت عن انتهاكات الطرف الآخر"

 وفي إشارة إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي مر عليها أكثر من أربعة عقود، أوضح البيان أن التزام مصر بالاتفاقية "لا يعني السكوت عن انتهاكات الطرف الآخر"، معتبرًا أن مطالبات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتناقض مع أهداف السلام الحقيقي القائم على العدل". وأكد الحزب أن النظام الحاكم يعبّر عن الإرادة الشعبية في رفض التهجير وحرصه على حماية الحدود، مشددًا على أن "لا إرادة تعلو إرادة الشعب المصري".

 

تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي الدعوات الدولية

 يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتنامي الدعوات الدولية لإيجاد حلول دائمة للأزمة الفلسطينية، بينما تُحذّر مصر من تداعيات التصعيد العسكري على حدودها الشرقية والشمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الإسرائيلية أزمة تهجير الفلسطينيين الجرائم ضد الانسانية الشعب الفلسطيني اتفاقية السلام

مواد متعلقة

إعادة إعمار غزة وعدم تهجير الفلسطنيين تتصدر مباحثات السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي

الصين تكشف مخطط ترامب الخفى لدعم إسرائيل بشأن تهجير الفلسطنيين

السيسي: نحرص على وقف إطلاق النار بغزة ونرفض تهجير الفلسطنيين

الكتاب العرب: القوات الإسرائيلية أداة لتنفيذ الجرائم الأمريكية فى المنطقة

الأكثر قراءة

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

أسرة كاملة تحت الأنقاض، ننشر صور عقار الجمرك المنكوب في الإسكندرية

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

منوعات

المزيد

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

المزيد
الجريدة الرسمية