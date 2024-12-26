أبو الغيط يُدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى المُبارك اليوم الخميس، على رأس عصبة من المستعمرين المُتشددين.

تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن الاقتحام استفزاز فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، وأن دخول الوزير المتطرف في حماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة الحكومة الإسرائيلية وأجندتها المتطرفة والمُعادية للتعايش السلمي.

استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس بمشاعر 2 مليار مُسلم عبر العالم، وأن إسرائيل تتعمد عبر هذه السياسات المرفوضة والمُدانة، تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة.

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