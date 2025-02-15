حزب المحافظين يقترح إنشاء صندوق لإعمار غزة تحت رعاية الأزهر والكنيسة

قدم حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، اقتراحًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإنشاء صندوق خاص لإعمار قطاع غزة.

وجاء هذا الاقتراح في إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع الذي يعاني من آثار العدوان والدمار الشامل.

فتح باب التبرعات أمام الشعب المصري

وأرسل الحزب خطابًا إلى مشيخة الأزهر يتضمن مقترحًا بإنشاء صندوق لإدارة وتنظيم جهود إعمار غزة، مع فتح باب التبرعات أمام الشعب المصري. ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الرعاية المباشرة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويهدف المقترح إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لأهالي غزة، الذين يواجهون تحديات كبيرة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. وأكد حزب المحافظين أن هذا الصندوق سيعكس “أسمى معاني التلاحم الوطني”، مشيرًا إلى أن مصر بمسلميها ومسيحييها تقف صفًا واحدًا إلى جانب أشقائها في فلسطين.

وأوضح الحزب أن “الشعب المصري سيبادر بدعم أهالي غزة لإنقاذ مستقبل أجيال أنهكتها الحرب”، مؤكدًا أن عملية التعمير تعد أحد أهم الدعائم لـ”إجهاض مخطط التهجير الذي يسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية”.

وفي هذا السياق، ثمن حزب المحافظين “موقف الأزهر الشريف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية”، مشيدًا بوقوفه المشرف إلى جانب غزة وأهلها في وجه العدوان والظلم. كما أكد الحزب على الدور التاريخي للأزهر في حمل “رسالة العدل والإنسانية”، ودعمه المتواصل للقضايا العادلة في المنطقة.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشتد فيه الحاجة إلى جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من تبعات الحروب المتكررة والأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. ويُتوقع أن يحظى الصندوق بدعم واسع من مختلف فئات الشعب المصري، في إطار التضامن الوطني مع القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.