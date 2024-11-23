التحالف الشعبي: قرارالجنائية الدولية تأكيد لجرائم إسرائيل ضد الإنسانية

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إعتقال لمجرمى الحرب نتياهو رئيس حكومة الكيان الصهيونى وجالانت وزير الحرب السابق لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية جاء متأخرا بعد تعرض المحكمة لعمليات إبتزاز وإرهاب ولكن أن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتى أبدا.

وأكد الحزب فى بيان له، أن القرار يأتى تأكيدا للدعوى التى تنظرها محكمة العدل الدولية والخاصة بارتكاب الكيان الصهيونى لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى، وفى وقت تتصاعد فيه عمليات الإبادة.

دول العالم مطالبة بتنفيذ أمر الجنائية الدولية باعتقال مجرمى الحرب

وطالب الزاهد دول العالم بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمى الحرب بينما المجازر تتكرر فى فلسطين ولبنان كل ساعة وشلال الدم يتواصل فى كل الأرض المحتلة وغزة تتعرض للدمار والإبادة.

الفيتو بمثابة ضوء أخضر أمريكى لاستمرارالمجازر الصهيونية

ووصف الزاهد، الهجوم الأمريكى على القرار بالغريب، خاصة وأن الموقف الأمريكى ينسجم مع الفيتو الأمريكى ضد مشروع القرار الذى ناقشه مجلس الأمن للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ويعتبر هذا الفيتو بمثابة ضوء أخضر أمريكى لاستمرار المجازر الصهيونية ودليل للمرا المئة بعد الألف على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الشريك الكامل للعدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى وكل الشعوب العربية بما يوجب الكف عن اعتبارها شريكا إستراتيجىا لمصر بل شريك كامل للعدوان.

طرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية من عواصم دول التطبيع

وأكد الزاهد على مطالب حزب التحالف الشعبي الإشتراكي خصوصا طرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية من عواصم دول التطبيع وبسط السيادة المصرية الكاملة على كل الأراضى المصرية شاملة معبر رفح ومحور صلاح الدين.

وتساءل: كيف يمكن أن تتشأ أو تتواصل علاقات سلام مع كيان عدوانى غاصب أدمن القتل والتدمير والذبح ويتوحش يوما بعد يوم.

وفي تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.

وجاء ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي شملت قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، ما أثار انتقادات واسعة ودفع المحكمة للتحرك.

مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين بإعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل.

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