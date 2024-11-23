السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التحالف الشعبي: قرارالجنائية الدولية تأكيد لجرائم إسرائيل ضد الإنسانية

مدحت الزاهد،فيتو
مدحت الزاهد،فيتو

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إعتقال لمجرمى الحرب نتياهو رئيس حكومة الكيان الصهيونى وجالانت وزير الحرب السابق لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية جاء متأخرا بعد تعرض المحكمة لعمليات إبتزاز وإرهاب ولكن أن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتى أبدا.

وأكد الحزب فى بيان له، أن القرار يأتى تأكيدا للدعوى التى تنظرها محكمة العدل الدولية والخاصة بارتكاب الكيان الصهيونى لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى، وفى وقت تتصاعد فيه عمليات الإبادة.

دول العالم مطالبة بتنفيذ أمر الجنائية الدولية باعتقال مجرمى الحرب

وطالب الزاهد دول العالم بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مجرمى الحرب بينما المجازر تتكرر فى فلسطين ولبنان كل ساعة وشلال الدم يتواصل فى كل الأرض المحتلة وغزة تتعرض للدمار والإبادة.

الفيتو بمثابة ضوء أخضر أمريكى لاستمرارالمجازر الصهيونية

ووصف  الزاهد، الهجوم الأمريكى على القرار بالغريب، خاصة  وأن الموقف الأمريكى  ينسجم مع الفيتو الأمريكى ضد مشروع القرار الذى ناقشه مجلس الأمن للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة ويعتبر هذا الفيتو بمثابة ضوء أخضر أمريكى لاستمرار المجازر الصهيونية ودليل للمرا المئة بعد الألف على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الشريك الكامل للعدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى وكل الشعوب العربية بما يوجب الكف عن اعتبارها شريكا إستراتيجىا لمصر بل شريك كامل للعدوان.

طرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية من عواصم دول التطبيع 

وأكد الزاهد على مطالب حزب التحالف الشعبي الإشتراكي خصوصا طرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية من عواصم دول التطبيع وبسط السيادة المصرية الكاملة على كل الأراضى المصرية شاملة معبر رفح ومحور صلاح الدين.

 وتساءل: كيف يمكن أن تتشأ أو تتواصل علاقات سلام مع كيان عدوانى غاصب أدمن القتل والتدمير والذبح ويتوحش يوما بعد يوم.

وفي تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف.

وجاء ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي شملت قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، ما أثار انتقادات واسعة ودفع المحكمة للتحرك.

مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين بإعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب التحالف الشعبى رئيس حزب التحالف الشعبي المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو جالانت

مواد متعلقة

بعد قرار الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو وجالانت والضيف بتهم جرائم حرب.. المحكمة تفرض حصارا على الثلاثي في 124 دولة.. وهل تمتلك قوة التنفيذ؟

حماس تهاجم الموقف الأمريكي من قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت

مخاوف إسرائيلية من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال سرية لضباط بجيش الاحتلال

أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية باعتقاله

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية