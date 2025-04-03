الشاعر فوزي إبراهيم يفجر مفاجأة في واقعة تأميم شركة محمد فوزي

كشف الشاعر الغنائي البارز وسكرتير عام جمعية المؤلفين والملحنين فوزي إبراهيم بعض حقائق حول تأميم الشركة المعروفة حاليًا باسم الشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، نافيًا الادعاءات المغلوطة حول اضطهاد الدولة والرئيس الراحل جمال عبد الناصر للفنان محمد فوزي.

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": “انا ما كنتش حابب اتكلم في موضوع كل شويه الاقي جروبات بتتكلم عنه بشكل مغلوط جدا وهو موضوع اضطهاد الدوله للفنان اللي بعشقه محمد فوزي وهذا كلام عاري تماما من الصحه”

وأضاف: "لأن محمد فوزي كان معاه شريك أجنبي وهذا الشريك الاجنبي هو الذي تم تأميم حصته أما حصة محمد فوزي فقد باعها لشركه صوت القاهره بعقد "تخارج “ والعقد موجود صورة منه في شركه صوت القاهرة وأنا عندي صورة منه وهتطلع في حلقات البرنامج لما نستأنف إن شاء الله.”

وتابع: “لكن بأكد أن عبد الناصر بريء من هذا الاتهام وأن الفنان الكبير محمد فوزي حصل على ثمن حصته في مصنع الأسطوانات كاملة وأضيف إلى ذلك عقد لإدارة الاستوديو وإدارة المصنع".

واختتم إبراهيم بتأكيده على حبه الشديد للفنان الراحل محمد فوزي: “ أنا كاتب عنه مسرحية من أكثر من ثلاث سنين والمخرج الكبير مراد منير يعلم هذا وصديقي المخرج الكبير عادل عبده يعلم هذا وأنا أذكر ده كي أوكد أنني من عشاق هذا الفنان العبقري الذي سبق العصر في أعمال كثيرة”.

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