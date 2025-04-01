ذكريات نجوم الزمن الجميل مع كعك العيد.. نعيمة عاكف توزعه على الأقارب والجيران.. يتسبب في مغص لـ برلنتي عبد الحميد.. ماجدة الصباحي تفضل «البيتي».. وموقف محرج لـ محمد فوزي

يعتبر كعك العيد من أبرز معالم عيد الفطر المبارك، حيث يمتزج مع الذكريات والطقوس الاجتماعية التي توارثها الأجيال. ورغم تأثير المتغيرات الثقافية الحديثة التي تسببت في اختفاء بعض هذه الطقوس، يظل كعك العيد رمزًا لا غنى عنه في تقاليد العيد لدى الكثيرين. ومع مرور الزمن، أصبح العديد من الأسر يفضلون شراء كعك العيد الجاهز بدلًا من صنعه في المنازل، لكن ذكريات نجوم الزمن الجميل في عالم الفن تظل حاضرة في اللقاءات الإعلامية، حيث يعيدون إحياء هذه الذكريات التي ترتبط بالكعك وأجواء العيد.

الفنانة نعيمة عاكف.. الطقوس الشعبية وذكريات العيد

تسترجع الفنانة نعيمة عاكف ذكرياتها مع كعك العيد قائلة: "نشأت في بيئة شعبية ترتبط بالعادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر. كان نقش وعمل الكعك والبسكويت من أهم عاداتنا التي نحرص عليها عند قرب انتهاء شهر رمضان. كنت أتعاون مع إحدى قريباتي لصناعة كمية كبيرة من الكعك، وأقوم بتوزيعها على الأهل والأقارب والجيران".

سامية جمال: أعشق الكعك السادة

أما الراقصة سامية جمال، فقد اعتادت على عشق الكعك السادة بدون سكر أو حشوات، وتعده من المأكولات التي تحضرها في منزلها طوال العام، رغم حرصها على الحفاظ على وزنها كراقصة وممثلة. وتستذكر سامية أيضًا زياراتها في ليلة العيد، حيث كانت تركب الترام مع والدتها من روض الفرج إلى مصر القديمة، لتستمتع بأجواء المدينة والنشاط المحيط بها.

برلنتي عبد الحميد.. مغص العيد

وفي ذكرى كعك العيد، تروي الفنانة برلنتي عبد الحميد في مقال لها بمجلة "الكواكب" عام 1957: "كنت مرتبطة بالعمل في أحد الأفلام وتوقف العمل في أول يومي العيد على أن نستأنف التصوير في ثالث أيام العيد. كانت أمي قد صنعت كعك العيد اللذيذ، حاولت مقاومة إغرائه، ولكنني فشلت وابتلعت منه كمية كبيرة، مما أدى إلى اضطرابات في معدتي. في ثالث أيام العيد، استدعيت الطبيب وكنت أعاني من آلام شديدة في بطني، وأوصاني الطبيب بالراحة وتجنب الأطعمة الدسمة".

ماجدة الصباحي.. نقش الكعك باليد

الفنانة ماجدة الصباحي، التي نشأت في بيئة تحرص على تقاليد صنع الكعك في المنزل، تقول: "كانت أمي تصنع كعك العيد بيدها، وأنا تعلمت نقش الكعك منذ صغري من والدتي وخالاتي وعماتي. لذلك، لا أستطيع أن أحب الكعك الجاهز، لأن الكعك البيتي له طعم خاص ويحتوي على حشوات ونقوشات يدوية تميز كل قطعة".

الفنانة ماجدة تنقش كعك العيد

هدى سلطان.. هدايا العيد المفقودة

الفنانة هدى سلطان تتذكر الأوقات الجميلة التي قضتها وهي تصنع كعك العيد وتوزعه على الجيران، قائلة: "كانت تلك عادة جميلة كانت موجودة في عائلاتنا، ولكنها اختفت في الكثير من البيوت اليوم. تعلمت من والدتي صناعة الكعك والحلويات، وكل أنواع الطعام، ولا أزال أحتفظ بهذه الذكريات الجميلة".

الشحرورة صباح.. كعك العيد في مصر

أما الشحرورة صباح، فقد وصفت كيف أنها لم تتعلم صنع كعك العيد في لبنان، حيث لم تكن هذه العادة موجودة هناك، ولكن عندما انتقلت إلى مصر، عشقت كعك العيد واعتادت على شرائه من السوق واستمتعت بهدايا صديقاتها.

مديحة يسرى.. عشق النقش على كعك العيد

الفنانة مديحة يسرى تُعبر عن حبها لنقش كعك العيد بيدها، مشيرة إلى أنها ورثت هذه الموهبة عن والدتها، وأنها تُعشق فن النقش على الكعك والغريبة. وتعتبر مديحة أن الكعك الذي تُصنعه يختلف عن الكعك الجاهز، فهو يحمل لمسة خاصة ومميزة بفضل يديها.

الفنانة مديحة يسرى تلتهم كعك العيد

محمد فوزى واستيفان روستى.. ذكريات سيئة مع كعك العيد

الفنان محمد فوزى، كما ذكر في مجلة "الكواكب" عام 1959، كان له ذكرى سيئة مع كعك العيد. ففي إحدى الأعياد، دعا العريس الفنان فوزى إلى تناول كعك العيد، وكان يجب عليه تناول كل ما وضع له في الطبق تجنبًا للإساءة للعريس وأسرته. ولكن النتيجة كانت معاناته من مغص شديد، مما جعله يضطر إلى العودة إلى المنزل ورفض تناول كعك العيد فيما بعد.

استيفان روستى

أما الفنان استيفان روستى، فقد كان له حادث مشابه، حيث تناول كعك العيد من حسن فايق في أحد الأعياد، ليصاب بمغص شديد استدعى ذهابه إلى المستشفى. ومنذ تلك اللحظة، قرر استيفان أن يحرم نفسه من تناول كعك العيد نهائيًا.

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