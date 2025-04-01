الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

غرفة عمليات البحيرة: لم نرصد أي مخالفات أو تعديات خلال العيد

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، استقرارًا تامًا وانتظامًا في جميع القطاعات خلال الفترة المسائية فى أول أيام العيد، حيث يتم التواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، للتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بمتابعة سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة. 

متابعة المتنزهات العامة والشواطئ والمستشفيات

وتم على مدار اليوم المرور على الأفران ومستودعات الغاز ومواقف السيارات ومحطات الصرف الصحي بكافة مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، فضلًا عن متابعة المتنزهات العامة والشواطئ والمستشفيات والمعديات النهرية والبحرية،كما تم الاطمئنان على مستوى النظافة العامة داخل المدن والقرى، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال احتفالات العيد. 

عدم تلقي أي بلاغات بشأن خروقات أو حوادث

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالبحيرة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بعدم تلقي أي بلاغات بشأن خروقات أو حوادث تؤثر على الصفو العام، كما لم يتم رصد أي حالات تعدٍ بالبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة. 

تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال العطلة

ووجهت محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حالة الاستعداد القصوى داخل جميع المرافق الخدمية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال العطلة، كما شددت على سرعة الاستجابة لأي طارئ، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن راحة وسلامة المواطنين. 

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البحيرة محافظ البحيرة أيام العيد المتنزهات احتفالات العيد

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