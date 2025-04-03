دينا: الرقص عندي أهم من أبويا ومعنديش مشكلة اتجوز 15 مرة

حلت الفنانة الاستعراضية دينا كضيف فى البرنامج التلفزيوني “الفصول الأربعة" مع الإعلامي علي ياسين، والتي تحدثت من خلاله عن العديد من المواقف والمحطات المهمة في حياتها الشخصية والعملية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات التي آثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

دينا: دفنوني حية ومشيوا ونسيوني

وكشفت دينا عن كواليس تصويرها مسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان في عام 2018، فقالت إنه تم دفنها حية، متابعة: "دفنوني وأنا صاحية بعد ما دفنوني ركبوا مسامير وأنا سمعاهم بيقولوا ستوب خلصوا ومشيوا ونسيوني في القبر مقفول عليا".

وأضافت: "أول دقيقتين اتخنقت حسيت مش عارفة اتنفس بقيت بخبط جامد لولا المساعدين بتوعي دوروا عليا ولقوني بخبط، قعدت 5 دقايق في القبر بس بالنسبالي سنة، ومكنتش بفكر أكتر من أني أضرب في الخشب يمكن حتى يسمعني".

دينا تؤمن على اجزاء من جسدها

وتابعت دينا حديثها لتكشف أنها قد سبق وقامت بالتأمين على جزء من جسدها، وحصلت بالفعل على مبلغ التأمين.

فأوضحت: “أنا عملت تأمين لرجلي وعشت لحد ما قبضته، عملته وأنا صغيرة أوي، خوفت، كنت ساعتها صغيرة وبقول لو اتكسرت رجلي مش هشتغل، يبقى التأمين هو اللي يغطيني.”

وأكدت دينا أنها تفكر حاليًا في تجديد التأمين على ساقيها مرة أخرى، فقالت: “لسه بفكر”.

دينا: رانيا يوسف لا تستطيع الرقص والرقص أهم من التمثيل

واكدت دينا أن الرقص ليس مجرد موهبة، بل هو فن له أصوله ويُعد، من وجهة نظرها، أهم من التمثيل.

وقالت: “قدمت دروس تمثيل لعدد من النجمات، من بينهن رانيا يوسف”، لكنها أوضحت أن الأخيرة لا تجيد الرقص على الإطلاق، قائلة: "رأيتها ذات مرة ترتدي بدلة رقص وضحكت"، متسائلة عن سبب إقدام بعض الفنانات على تقديم مشاهد راقصة دون تدريب كافٍ.

ارتباط دينا بزوج كارول سماحة

كما فجرت دينا مفاجأة حول ارتباطها برجل الأعمال وليد مصطفى في وقت سابق، زوج الفنانة كارول سماحة، مضيفة أن ذلك كان قبل زواجه من كارول، مؤكدة على احترامها له وعلاقته بزوجته وأسرته.

هروب دينا من المنزل للعمل كراقصة

كما صرحت دينا إنها هربت من المنزل في سن الـ 15 من عمرها، بعد رفض والدها عملها بالرقص، مضيفة أنها من أسرة صعيدية ترفض بطبيعة الحال عمل بناتهن بالرقص.

وقالت: “الرقص كان أهم عندي من إن والدي يتبرى مني، أهم من أبويا، أهم من أي حد وأي حاجة في الدنيا”، كما نفت تلقيها تهديدات بالقتل من عائلتها بسبب الرقص.

عدد مرات زواج دينا

وكشفت دينا أنها تزوجت 9 مرات، حيث أرجعت سبب فشلها جميعها إلى الرقص، فقالت: “أنا مش بصاحب أنا بتزوج واتطلق، وأنا مضحكتش عليهم وقلت لهم إني شغالة ممرضة”، مؤكدة أن الرجال لا تستطيع تحمل نظرة وتعليقات المجتمع عند الزواج من راقصة.

وأوضحت دينا أنها ليس لديها مشكلة في الزواج مرة أخرى، موضحة: “أنا مش بصاحب، مقدرش أعمل كده، ممكن أتزوج للمرة الـ10 أو الـ15 مفيش مشكلة، مش عيب ولا حرام”.

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