دينا فؤاد تبدأ السيطرة على القصر بأوامر مصطفى شعبان فى الحلقة الـ 22 من "حكيم باشا"

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "حكيم باشا" تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث بدأت "غزل"، الشخصية التي تجسدها النجمة دينا فؤاد، في السيطرة على قصر حكيم باشا، الذي يجسده مصطفى شعبان، وفي مشهد مهم جمع بين "غزل" و"حكيم"، طلب منها الأخير أن تكون هي المتحكمة في القصر وألا يملي عليها أحد قراراتها، مؤكدًا أن عليها أن تكون السيدة الأولى في المكان.

ووعدت "غزل" حكيم باشا بتنفيذ أوامره وأن تكون تحت طوعه، مشيرة إلى أنها مرت بالكثير من الصعوبات في حياتها، وأن الوقت قد حان لتكون هي صاحبة السلطة والراحة، هذا الموقف كشف عن جوانب جديدة من شخصية "غزل"، حيث أصبحت تتحكم في مصير القصر بعد أن كانت جزءًا من صراعات عديدة.

تألق دينا فؤاد

وتفوقت دينا فؤاد في أداء مشاهدها، وجسدت شخصية "غزل" بحرفية شديدة، مما أضاف بُعدًا جديدًا للدور وجعلها واحدة من أبرز نجمات الدراما هذا العام، وعكس تألقها في هذا الدور قدرتها الفائقة على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد، مما يعزز مكانتها في عالم الدراما.

وتزداد أحداث مسلسل "حكيم باشا" تشويقًا مع كل حلقة، حيث يتنقل الجمهور بين العديد من المفاجآت والصراعات التي تتصاعد بشكل مستمر، وكل حلقة تحمل في طياتها تطورات مثيرة تجذب المشاهدين وتدفعهم إلى انتظار الحلقة التالية بلهفة.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت مؤشر البحث في مصر والوطن العربي مؤخرا، وذلك بعد تصاعد أحداث مسلسل "حكيم باشا"، حيث أثارت شخصية "غزل" التي تقدمها في العمل جدلًا واسعًا بين الجمهور، ففي بداية الحلقات، كانت "غزل" تظهر كزوجة مخلصة لحكيم باشا ولكن مع تطور الأحداث تبين أن نواياها كانت مختلفة.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.