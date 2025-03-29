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ثقافة وفنون

دينا تكشف مفاجأة عن كواليس مشاهد مي عمر في "إش إش"

مي عمر ودينا
مي عمر ودينا

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا، تفاصيل مشاركة راقصة بديلة لتؤدي مشاهد الرقص لـ الفنانة مي عمر، بمسلسل إش إش، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وقالت دينا، في تصريح لبرنامج ET بالعربي، إن مي عمر، أدت دور راقصة درجة ثالثة، وهي التي تغني في الأفراح الشعبية، وأنها لم ترقص بنفسها في المشاهد، والمخرج محمد سامي، استعان براقصة لتؤدي مشاهد الرقص في المسلسل.

وأضافت دينا، أن مي عمر، كانت تحتاج لتدريبات طويلة لتؤدي مشاهد الرقص، لذلك استعان المخرج محمد سامي، براقصة محترفة لتؤدي مشاهدها.


مواعيد عرض مسلسل إش إش  
ويعرض مسلسل إش إش يوميًا على MBC مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع إعادة على MBC مصر2 في الساعة 1:00 صباحًا، كما يعرض على MBC دراما في الساعة 9:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 9:25 مساءً.

موعد عرض مسلسل إش إش الحلقة 30 على شاهد
بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جميع الحلقات حصريًا عبر منصة «شاهد»، حيث ستتوفر الحلقة 30 والأخيرة اليوم السبت 29 مارس الساعة 12 منتصف الليل.

 

أبطال مسلسل إش إش
مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

 

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ET بالعربي اش اش الافراح الشعبيه MBC مص المخرج محمد سامي

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