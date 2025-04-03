تضاؤل فرص بقاء مونبلييه في الدوري الفرنسي بعد هذا القرار

الدوري الفرنسي، أصبحت آمال مونبلييه ضعيفة في البقاء بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد توقيع خسارة عليه في مباراة ألغيت الشهر الماضي.

وتوقفت مباراة الفريق مع سانت إتيان، والتي أقيمت في مونبلييه، عندما اندلع حريق في المدرجات عقب إلقاء الألعاب النارية من جماهير فريق مونبيلييه.

وكان مونبلييه، الذي يقبع في المركز الأخير، متأخرا بهدفين نظيفين عندما ألغيت المباراة في الدقيقة 63.



وقررت الهيئة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي، أمس الأربعاء، أن الفريقين لن يستأنفا المباراة، مع اعتبار النتيجة النهائية 2-0. كما أمرت بإغلاق المدرج حتى نهاية الموسم.

وفي موسم يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس النادي، كان مونبيلييه يقبع في قاع الترتيب، بفارق 8 نقاط عن سانت إتيان مع بقاء 7 مباريات فقط على نهاية الموسم. الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأخيرين يتم هبوطهما في نهاية الموسم.

وفاز مونبيلييه مرة واحدة بلقب الدوري الفرنسي في عام 2012.

كما فاز النادي أيضا بلقب دوري الدرجة الثانية في 1987، كما فاز بكأس فرنسا في 1990 بفريق كان يضم وقتها لاعبين أمثال إريك كانتونا ولوران بلان، وخوليو سيزار.

مباراة مونبلييه وسانت إيتيان

وألغى الحكم، مباراة مونبلييه وسانت إيتيان والتي جمعتهما على ملعب ستاد دو لا موسون في الدوري الفرنسي، بسبب شغب الجماهير وإشعال النيران.

وأمهل الحكم الجماهير نصف ساعة كي يهدأ الشغب الجماهيري إلا أنهم رفضوا ذلك واستمروا في الشغب ليقرر الحكم إلغاء المباراة.

وكانت نتيجة المباراة تشير لتقدم سانت إيتيان على مونبلييه بنتيجة 2-0، قبل أن يلغي الحكم المباراة قبل نهايتها.

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