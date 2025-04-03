للمرة 14.. سان جيرمان يبحث عن نقطة التتويج بلقب الدوري

الدوري الفرنسي، يحتاج باريس سان جيرمان لنقطة واحدة من أجل حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم عندما يستضيف فريق أنجيه على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة 28 من المسابقة، بعد غد السبت.

ويتفوق العملاق الباريسي بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو، صاحب المركز الثاني، وتنذر كل المؤشرات أنه في طريقه للفوز بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي ليعزز تربعه على عرش الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 14 مرة.

سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، ولديه أقوى خطي هجوم ودفاع في المسابقة، ويسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم بسجل خال من الهزائم.

ويسير الفريق، تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، نحو التتويج بالثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي، بعدما فاز بكأس السوبر الفرنسي في يناير الماضي على حساب موناكو، وفاز على دانكيرك 4-2 ليتأهل لمواجهة ريمس في نهائي كأس فرنسا المقرر له يوم 24 مايو المقبل.

وفي المقابل، يدخل أنجيه بقيادة مدربه ألكسندر دوجو مواجهة العملاق الباريسي وهو يعاني بشدة حيث تراجع للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب بعدما خسر في آخر 4 جولات، وعجز خلالها عن هز شباك منافسيه بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

ويتطلع إنريكي ولاعبوه إلى حسم لقب الدوري لاعتبارات عديدة منها التفرغ لمشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث يستقبل أستون فيلا الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية.

كما أن باريس سان جيرمان تنتظره اختبارات أصعب نسبيا في الجولات المقبلة من بطولة الدوري أمام نيس وستراسبورج اللذين يتنافسان بقوة على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتطلع سان جيرمان أيضا لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الفرنسي حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية منذ التعادل على ملعبه أمام ريمس بنتيجة 1-1 في يناير الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.