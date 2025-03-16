إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير (صور)

ألغى الحكم، مباراة مونبلييه وسانت إيتيان والتي جمعتهما على ملعب ستاد دو لا موسون في الدوري الفرنسي، بسبب شغب الجماهير وإشعال النيران.

وأمهل الحكم الجماهير نصف ساعة كي يهدأ الشغب الجماهيري إلا أنهم رفضوا ذلك واستمروا في الشغب ليقرر الحكم إلغاء المباراة.

وكانت نتيجة المباراة تشير لتقدم سانت إيتيان على مونبلييه بنتيجة 2-0، قبل أن يلغي الحكم المباراة قبل نهايتها.

وفي نفس الجولة يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة تحقيق نتائجه المذهلة عندما يستضيف أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

صدام باريس سان جيرمان مع مارسيليا

سيكون ملعب حديقة الأمراء مسرحًا لقمة الجولة 26 من "الليج1" بين العملاقين باريس سان جيرمان ومارسيليا.



ويتصدر البي إس جي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الوصيف.

يستهدف الفريق الباريسي تحقيق انتصار جديد على منافسه مارسيليا للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على ليفربول والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع سان جيرمان إلى الاستمرار فى سلسلة اللاهزيمة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مواجهات.

بينما يسعى مارسيليا لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام PSG بثلاثية نظيفة، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية أمام باريس في آخر أربع مواجهات.

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