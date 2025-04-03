لما الروتين يخنق العلاقة

قبل ما..

زمان، كانوا بيحكوا عن الحب وكأنه نار، وشعلة بتشتعل ومافيش حاجة تقدر تطفيها. بس محدش كان بيحكي عن اللحظة اللي النار دي لما تهدى، تبقى جمرة صغيرة، وبعدين تتحول لرماد. محدش قال إن الخطر مش في الغياب ولا حتى في الخلافات، لكن في الملل اللي بييجي من غير صوت، ويقعد بين اتنين لحد ما يحط بينهم مسافة أوسع من أي خصام.

في الأول، كل حاجة بتبقى جديدة. الضحكة الأولى، الرسائل اللي مش بتخلص، الخروجات اللي مليانة حماس، التفاصيل اللي بتفرق. بس مع الوقت؟ كل حاجة بتبقى "عادية". نفس الكلام، نفس الأماكن، نفس الأسئلة اللي بقت روتينية أكتر من إنها اهتمام: "عملت إيه في الشغل؟"، "هنتعشى إيه النهاردة؟"، "نفس الفيلم اللي بيتشاف كل ليلة".

الحب اللي كان مليان حياة، بيتحول لشريط معاد، محفوظ عن ظهر قلب، لدرجة إن أي حد فيهم ممكن يتوقع ردود التاني قبل ما يتكلم.

الملل مش معناه إن الحب انتهى

ناس كتير بتفهم غلط، تفتكر إن الملل معناه إن المشاعر خلصت، وإن العلاقة فقدت قيمتها. بس الحقيقة إن الملل مش نهاية، الملل إنذار. زي العطش اللي بيقول لك إن جسمك محتاج مياه، الملل بيقول لك إن العلاقة محتاجة نفس جديد، محتاجة تتنفس بعيدًا عن تكرار الأيام. لأن أي حاجة لو اتعملت بنفس الطريقة كل يوم، حتى لو كانت الحاجة اللي بتحبها، هتتحول لعبء.

ليه العلاقات بتوصل للمرحلة دي؟

الراحة اللي بتتحول لإهمال: في الأول، بنحاول، بنبذل مجهود، بنفكر في حاجات جديدة. بعدين؟ كل واحد بيحس إن التاني موجود خلاص، فمش لازم نحاول نبهجه زي الأول.

الحياة اللي بتسرقنا: بين الشغل، الفواتير، المشاكل اليومية، بننسى نسأل عن بعض بجد، مش مجرد أسئلة روتينية وخلاص.

غياب الشغف: مش بس في العلاقة، لكن في الحياة نفسها. لما الروتين يبلع كل حاجة، حتى العلاقة بتتحول لجزء من الملل العام.

عدم الوعي بالمشكلة: ناس كتير تفضل حاسة بالفراغ ده، لكنها مش عارفة توصفه، فتفتكر إن المشكلة في الشخص التاني، مش في شكل العلاقة نفسها.

الحل؟ ازاي نكسر الحلقة دي؟

غيّروا الحاجات الصغيرة: مش لازم تبقى مفاجآت ضخمة، حتى تغيير مكان العشاء، تجربة أكلة جديدة، المشي بدل القعدة المعتادة في البيت، الحاجات دي بتفرق أكتر مما تتخيل.

افصلوا عن الدنيا شوية: يوم واحد في الأسبوع، من غير تليفونات، من غير مسؤوليات، بس أنتم، تحكوا، تضحكوا، تحسوا ببعض من غير تشتيت.

ارجعوا للنسخة القديمة منكم: افتكروا إيه اللي جمعكم من البداية؟ إيه الحاجات اللي كنتوا بتعملوها زمان ومبقتوش تعملوها دلوقتي؟ جربوا ترجعوها، ولو حتى حاجة بسيطة.

اتكلموا بصراحة: لما تحس إن الملل بدأ يدخل، ما تسكتش. احكي، قول "حاسس إننا دخلنا في دوامة مملة"، وابدأوا تدوروا مع بعض على حل.

الخلاصة

الحب مش قصة مشتعلة طول الوقت، ومش شرط يبقى كله لحظات حماس ومفاجآت. لكنه برضه مش مفروض يبقى تكرار ممل، خالي من الدهشة. العلاقة محتاجة تجديد، مش مرة واحدة، لكن بشكل مستمر، لأن الملل مش بيقتل الحب فجأة، لكنه بيطفيه ببطء.. لحد ما يختفي تمامًا.

السؤال هنا: آخر مرة عملت حاجة تكسر الروتين مع شريك حياتك.. إمتى؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.