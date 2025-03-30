الأحد 30 مارس 2025
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رحل شيخ مطارنة كنيستنا القبطية

في صمت الموقرين، وتواضع العظماء، أنهى الأنبا باخوميوس رحلته الأرضية بعد تسعين عامًا من العطاء والمحبة، تاركًا وراءه أثرًا خالدًا في سجل الكنيسة والتاريخ. لم يكن مجرد رجل دين، بل كان أبًا ورمزًا، صخرة يستند إليها الجميع في لحظات الشدة، وحكيمًا تُستلهم من كلماته معاني الرعاية والتفاني.

 

وُلد الأنبا باخوميوس في زمن لم يكن سهلًا، فنهل من التجربة حياة الزهد والتأمل، ثم ألقى بنفسه في أحضان الرهبنة، مختارًا دير السريان بوادي النطرون ليكون موطنه الروحي الأول. هناك، وبين الجدران التي صمدت أمام الزمن، تشكلت ملامح شخصيته الفريدة، فكان راهبًا لا يسعى إلا إلى الله، وخادمًا يضع الكنيسة فوق ذاته.

 

حين جاءته دعوة الأسقفية، لم يكن يبحث عنها، لكنه قبلها كمن يحمل صليبًا يعرف ثقله، فخدم إيبارشيته بعين الساهر وقلب الأب. وعندما دقّت ساعة الاختبار الكبرى، بعد رحيل البابا شنودة الثالث، وجد نفسه في موقع القيادة كقائم قام البطريرك، فلم يتزعزع ولم يتردد، بل قاد السفينة بحكمة مَن يعرف أن الكنيسة ليست مجرد مؤسسة، بل حياة نابضة بالإيمان والتاريخ.

 

لم يكن الأنبا باخوميوس ممن يصنعون الضجيج، بل كان صوته هادئًا لكنه مسموع، وأثره لا يُمحى. بيده امتدت الرعاية عبر السنين، وغرست محبته في قلوب من خدمهم، ليكون اسمه محفورًا ليس فقط في دفاتر الكنيسة، بل في قلوب كل من عرفوه.

 

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واليوم، إذ يودّعه محبوه، لا يرثونه بدموع الحزن، بل بذكريات تشهد على مسيرة نادرة، لرجل عاش كما يليق بالرعاة، ورحل كما يليق بالقديسين. سيبقى اسمه مضيئًا في سجل التاريخ، شاهدًا على أن العظمة ليست في الألقاب، بل في القلوب التي تُخلّد أصحابها.

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الانبا باخوميوس البابا شنودة الثالث دير السريان باخوميوس فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه

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