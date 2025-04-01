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رياضة

كأس فرنسا، دنكارك يتقدم على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الأول

دنكارك يتقدم على
دنكارك يتقدم على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الأول

كأس فرنسا، فجر فريق دنكارك مفاجأة من العيار الثقيل، بتقدمه على نظيره سان جيرمان، بثنائية مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب مارسيل تريبيوت، ضمن نصف نهائي كأس فرنسا.

اعتمد فريق دنكارك على التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، في محاولة لإيقاف قوة باريس سان جيرمان الهجومية، حيث تكتل الفريق في منطقة جزائه للحد من خطورة نجوم فريق العاصمة الباريسية.

وعلى الجانب الآخر، ضغط باريس سان جيرمان منذ اللحظات الأولى في المباراة على دنكارك، في محاولة للتسجيل المبكر.

وفي الدقيقة السابعة، باغت فريق دنكارك نظيره باريس سان جيرمان بإحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق فينسنت ساسو.

وفي الدقيقة 27، وعلى عكس سير أحداث اللقاء، أحرز دنكارك هدفه الثاني عن طريق مهند آل سعد.

بعدها ضغط فريق باريس سان جيرمان بكل صفوفه وأهدر أكثر من فرصة، قبل أن ينجح عثمان ديمبلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بمفاجأة كبرى بتقدم دنكارك على باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف.

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دنكارك في نصف نهائي كأس فرنسا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام دنكارك في نصف نهائي كأس فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيس، زائير إيمري

خط الهجوم: دوي، ديمبيلي، باركولا


وتأهل باريس سان جيرمان إلي الدور قبل النهائي من كأس فرنسا بعد فوزه علي نظيره استاد بريوشن الذي ينشط فى دوري الدرجة الرابعة الفرنسية للهواة بسباعية نظيفة في إطار الدور ربع النهائي.

فيما صعد دنكارك للمربع الذهبى عقب الفوز على ستاد بريست بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدور ربع النهائى، ويأمل فى تحقيق مفاجأة تاريخية والإطاحة بنادى العاصمة الفرنسية من البطولة والتأهل للنهائى.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة دنكارك بكأس فرنسا

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمباراة دنكارك، في قبل نهائي كأس فرنسا، والتي ضمت كلا من: جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، وجواو نيفيز.

يذكر أن الفائز من المباراة سيواجه إما ريمس أو كان في نهائي كأس فرنسا الذي سيقام يوم 24 مايو.

ويعاني فريق دنكارك على مستوى النتائج في الفترة الماضية، حيث خسر في 3 من آخر 4 مباريات له، كما أن الفريق سجل أقل من 3.5 أهداف في آخر 5 مباريات على أرضه.

فيما يعيش باريس سان جيرمان حالة مشوة بعدما فاز في 14 من آخر 15 مباراة له، محققًا انتصارات متتالية سواء على أرضه أو خارجها.

وسجل الفريق الباريسي أكثر من 3.5 أهداف في 7 من آخر 9 مباريات له، ما يعكس قوته الهجومية الكبيرة.

كما أن باريس سان جيرمان سجل أولًا في 14 من آخر 16 مباراة، وهذا يظهر تفوقه الهجومي الذي عادة ما يسيطر على مجريات المباريات منذ البداية.

وعلاوة على ذلك، فاز الفريق في 3 من آخر 4 مباريات بالشوط الأول، مما يعكس مدى قوته وتفوقه في بدايات اللقاءات.

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