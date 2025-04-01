باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد فوز مثير على دنكارك

كأس فرنسا، فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره دنكارك برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مارسيل تريبيوت، ضمن نصف نهائي كأس فرنسا.

اعتمد فريق دنكارك على التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة لإيقاف قوة باريس سان جيرمان الهجومية، حيث تكتل الفريق في منطقة جزائه للحد من خطورة نجوم فريق العاصمة الباريسية.

وعلى الجانب الآخر، ضغط باريس سان جيرمان منذ اللحظات الأولى في المباراة على دنكارك، في محاولة للتسجيل المبكر.

وفي الدقيقة السابعة، باغت فريق دنكارك نظيره باريس سان جيرمان بإحراز هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق فينسنت ساسو.

وفي الدقيقة 27، وعلى عكس سير أحداث اللقاء، أحرز دنكارك هدفه الثاني عن طريق مهند آل سعد.

بعدها ضغط فريق باريس سان جيرمان بكل صفوفه وأهدر أكثر من فرصة، قبل أن ينجح عثمان ديمبلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بمفاجأة كبرى بتقدم دنكارك على باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، ضغط باريس سان جيرمان بكل صفوفه ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 48 عن طريق ماركينيوس كوريا الذي استغل عرضية من عثمان ديمبلي ليودعها الشباك.

وفي الدقيقة 62، أحرز ديزيري دوي هدف باريس سان جيرمان الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل عثمان ديمبلي تألقه وأحرز الهدف الرابع لفريق باريس سان جيرمان لينتهي اللقاء بريمونتادا مثيرة من فريق العاصمة الفرنسية والفوز 4 / 2 ويتأهل الفريق الباريسي إلى نهائي كأس فرنسا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دنكارك في نصف نهائي كأس فرنسا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام دنكارك في نصف نهائي كأس فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيس، زائير إيمري.

خط الهجوم: دوي، ديمبيلي، باركولا.



وتأهل باريس سان جيرمان إلي الدور قبل النهائي من كأس فرنسا بعد فوزه علي نظيره إستاد بريوشن الذي ينشط فى دوري الدرجة الرابعة الفرنسية للهواة بسباعية نظيفة في إطار الدور ربع النهائي.

فيما صعد دانكيرك للمربع الذهبى عقب الفوز على ستاد بريست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة دانكيرك بكأس فرنسا

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمباراة دانكيرك، في قبل نهائي كأس فرنسا، والتي ضمت كلًّا من: جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، وجواو نيفيز.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان سيواجه الفائز من مباراة ريمس وكان في نهائي كأس فرنسا الذي سيقام يوم 24 مايو.

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