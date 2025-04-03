أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه تابع حادثة رشق قطار تابع للهئية القومية لسكك حديد مصر بالحجارة مما أدى لفقد طفلة صغيرة عينها؛ جراء هذا الاعتداء، وإن المركز ليدين هذا السلوك العدواني المتكرر، الذي يسبب إصابات بالغة للركاب وقائدي القطارات، ويعرض حياتهم للخطر، ويتلف المرافق العامة.

مركز الأزهر للفتوى: رشق القطارات بالحجارة سلوك عدواني محرم



وأكد المركز في هذا الصدد حرمة هذا العمل العدواني الإجرامي؛ قال الله سبحانه في تحريم كافة أشكال الاعتداء: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ في حجة وداعه: «إنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ علَيْكُم حَرامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا». [متفق عليه]

مركز الأزهر للفتوى: التعدي على المرافق العامة بالإتلاف جريمة تفوق في إثمها الاعتداء على الممتلكات الخاصة



وأشار المركز إلى أن التعدي على المرافق العامة بالإتلاف جريمة تفوق في إثمها الاعتداء على الممتلكات الخاصة؛ لما فيها من اعتداء على حق الدولة وجميع أفرادها، ويدل على عظم هذا الإثم نهي الحق سبحانه عن الفساد في قوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]، وقوله: {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص:77]، وقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ». [أخرجه البخاري]



ويدعو المركز كافة المواطنين إلى التعامل مع المرافق العامة بوصفها أمانة يجب حفظها، وصيانتها عن أيدي العابثين المفسدين، الأمر الذي يحفظ مرتادي هذه المرافق وسلامتهم، كما يدعو إلى ضرورة نشر توعية تبين ضرر وخطر هذا السلوك المشين، وإلى الإيجابية والتكاتف لمواجهته ومحاسبة مرتكبيه؛ لافتًا إلى أن هذا الدور التوعوي والتكاملي لمنع هذه الجريمة واجب ديني ووطني.

بعد فقع عين طفلة المنوفية، الأزهر:

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

كانت وزارة النقل أصدرت في وقت سابق بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة في بيانها شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة للركاب ولسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل سير القطارات وإحداث تلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.



وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت بشكل دوري ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها عبر كافة وسائل الإعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وسائقي القطارات وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدي لهذه الظاهرة وضرورة المشاركة في التوعية من مخاطرها وما تسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

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