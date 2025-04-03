بعد فقء عينها، تفاصيل صعبة يرويها والد طفلة المنوفية عقب رشق القطار بالحجارة (فيديو)

حاملا طفلته الصغيرة من ذوي الهمم على يديه منتظرا القطار لاصطحابها لمستشفى التأمين الصحي بـ شبين الكوم لصرف العلاج اللازم لحالتها كما يحدث شهريًا، إلا أن هذا اليوم لم يكن كغيره من الأيام.

وصل القطار أخيرًا إلى محطة أشمون واستقله الرجل وطفلته بعد أن وجد مكانًا خاليًا بجوار أحد النوافذ دون أن يدري أن تلك النوافذ ستكون سببًا في إحداث إصابات بالغة لابنته كما ستطاله أيضًا هو الآخر.

رشق القطار بالحجارة فى محطة كفر السنابسة بمنوف

تحرك القطار وانطلق عابرًا للمحطات وغادر مركز أشمون ووصل لمحطة كفر السنابسة توقف قليلًا لنزول بعض الركاب ثم عاود مستكملًا رحلته قبل أن يقوم بعض الصبية برشق القطار بالطوب.

اخترق الطوب النوافذ وعبر مصطدما برأس الطفلة إيمان وعينها؛ لتصاب بإصابات بالغة كما أصيب والدها وسالت الدماء بغزارة من رأس الطفلة وعينها، بعد أن لاذ قاذفو الحجارة على القطار بالفرار، وقرر والدها النزول في محطة منوف والتوجه للمستشفى للاطمئنان على ابنته.

دقائق قليلة مكثها والد الطفلة بمستشفى منوف العام قبل أن يتم تحويله للمستشفى الجامعى بشبين الكوم ليتبين إصابة الطفلة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمج وإصابات بالغة بعينها اليمنى.

خضعت الطفلة لجراحة عاجلة نجحت في إيقاف النزيف ليقرر والدها مناشدة الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبي الواقعة للحصول على حق طفلته.

المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء يعلن اتخاذ اللازم من وزارة الصحة

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يؤكد على التواصل مع وزير الصحة لاتخاذ اللازم حيال الطفلة إيمان والتي أكد والدها إصابتها بكسر في الجمجمة وفقدت بصرها بعد تعرضها القطار الذي استقلته هي ووالدها للرشق بالحجارة بعد 400 متر من محطة كفر السنابسة التابعة لمحافظة المنوفية.



وجاء منشور المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "كثير من الزملاء الصحفيين قاموا بعمل "منشن" أو أرسلوا لى حالة طفلة المنوفية، التى أصيبت فى عينها أثناء ركوبها القطار، للأسف جراء طوبة تم إلقاؤها عشوائيا.



أطمئنكم جميعا أنه تم إرسال بيانات الحالة للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الذى وعد بالتحرك على الفور، وبالفعل أبلغنى أن مدير مديرية الصحة كلمهم، وكذلك مدير فرع التأمين الصحى لإنهاء جميع الإجراءات، وبالفعل تم التنسيق للحالة باكرا لهم مع مدير فرع التامين الصحي لعمل اللازم.



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