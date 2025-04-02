الأقصر تودع النقيب محمود عبد الصبور شهيد الواجب

توفي اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.

أحداث واقعة إصابة نقيب الشرطة في الأقصر



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن إصابة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية.



وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان شهيد الواجب عصر اليوم الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر

النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر

النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر

النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر

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