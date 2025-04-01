كان نازل يجيب فطار، فيتو تنشر صورة المعلم ضحية الرصاصة الطائشة ببورسعيد

ساد الحزن بين أهالي محافظة بورسعيد في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر وقوع حادث مروع راح ضحيته رجل بعد إصابته بطلق ناري طائش في ظروف غامضة.

واستيقظ سكان منطقة الإسراء السكنية بحي الضواحي على دوي طلقات نارية قرب الشهر العقاري المطور، والإدارة العامة لمرور بورسعيد الجديدة، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

مصرع معلم برصاصة طائشة ببورسعيد، فيتو

وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد على على عثمان " ويبلغ من العمر 55 عاما، وهو معلم بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية ومشهود له بالاحترام والكفاءة.

وتنشر " فيتو" صورة المجني عليه، الذي نعته نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة بورسعيد برئاسة على الألفي

الضحية كان يشتري وجبة الفطار لأبنائه



وحسب أقوال شهود العيان فإن الضحية كان يلقي القمامة، وفي طريقه لشراء فطار لأسرته، حيث تم إطلاق النار عليه بطريق الخطأ.

وأوضحت التقارير أن هناك سيارة مجهولة الهوية كانت تطارد دراجة نارية، مما أدى إلى إطلاق النار وتوفي الضحية في الحال.

وتم نقل الجثمان لمشرحة لمستشفى النصر أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لاتخاذ إجراءات الدفن، وتواصل الجهات الأمنية ببورسعيد كشف ملابسات الحادث.

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