تفاصيل جديدة فى واقعة سيرك بطنطا

كشف الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، عن بتر ذراع أحد العمال المساعدين بالسيرك بمدينة طنطا بعد أن تعرض لهجوم من أحد النمر أثناء عرض لعدد من الأسود والنمور، تسبب في حدوث إصابات بالغة في ذراعه، وتهتك تام في العضلات والأوردة والشرايين.

وأوضح " الشبيني" أنه تم بتر الذراع من فوق الكوع، حيث أن المصاب تعرض للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وتهتك كامل في الشرايين والأوردة المغذية للذراع، وتهتك في جميع الاربطة المتصلة بعظمة الساعد.

وأكد أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي كون في حالة تركه سيترتب عليه حدوث غرغرينه للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبينًا أن الأطباء لم يجدوا بديلًا لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم أسد مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم الأسد العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفًا على حياتهم.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الفريق الطبي يبذل قصارى جهده للحفاظ على الطرف المصاب وإيقاف النزيف، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بجراحي أوعية دموية ومتخصصين في الترميم والجراحة التجميلية لمتابعة الحالة عن كثب.

وشهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا تطورًا جديدًا في حادث الهجوم المروع الذي تعرض له مساعد مدرب الأسود من قبل نمر مفترس أثناء أحد العروض وأسفر الحادث عن إصابته بجروح بالغة، حيث التهم النمر جزءًا من ذراعه، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا لإنقاذه.

تفاصيل الحادث وتفاعل الجمهور

وقع الحادث عندما كان مساعد المدربة الشهيرة أنوسة كوتة يقدم إحدى الفقرات الاستعراضية داخل قفص النمور، إلا أن أحد النمور باغته بهجوم مفاجئ، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، خاصة الأطفال. وسادت أجواء الفزع داخل السيرك، حيث هرع الجمهور، خاصة العائلات، إلى خارج المكان فور رؤية النمر يهاجم المدرب وتمكنت فرق الإنقاذ والعاملون بالسيرك من السيطرة على الموقف ومنع النمر من الخروج نحو الجمهور.

إجراءات التحقيق والسلامة

من جانبها، أعلنت إدارة السيرك أنها تحقق في ملابسات الحادث لمعرفة أسبابه، مؤكدة أن جميع التدابير اللازمة يتم اتخاذها لضمان سلامة المدربين والجمهور.

كما أكدت الجهات المختصة أنها فتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وشددت على اتخاذ إجراءات احترازية مشددة داخل السيرك، منها وضع النمر في قفص منفصل لحين إعادة تقييمه وتحديد مدى خطورته.

شهادة المدربة أنوسة كوتة

صرحت المدربة أنوسة كوتة، المشرفة على العرض، أن الحادث وقع بشكل غير متوقع رغم اتباع بروتوكولات السلامة المعتادة. وأوضحت أن التعامل مع الحيوانات المفترسة يتطلب حذرًا وخبرة كبيرة، مشددة على ضرورة تعزيز إجراءات الأمان داخل العروض لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ردود الفعل والإجراءات المستقبلية

أثار الحادث ردود فعل واسعة بين الجمهور والمتابعين، حيث طالب البعض بإجراء مراجعة شاملة لوسائل الأمان في العروض التي تضم حيوانات مفترسة.

فيما أكد مسؤولو السيرك أنهم سيعملون على مراجعة بروتوكولات السلامة وتدريب المدربين على التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

فيما تستمر التحقيقات في الواقعة، بينما يبقى الجميع في انتظار تطورات حالة المدرب الصحية.

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