نتائج حملة أمنية على شوارع الفيوم لإعادة الانضباط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، سحب الرخص المنتهية وضبط أي مركبات بدون لوحات معدنية بالتنسيق مع قسم الاشتباه، والجهات المعنية بالمديرية، كما تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة والأقوال الأمنية، لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

هاربين من تنفيذ 111 سنة سجن

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 شخصا، بينهم 4 تعاطي مواد مخدرة، و7 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بإجمالي 111 سنة سجن، ما بين " نصب ـ شيكات- تبديد- سرقة ـ سيطرة وفرض نفوذ ـ مخدرات ـ قتل خطأ'.

معاكسة البنات في حديقة عامة

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 شباب تواجدوا داخل حديقة الحيوان بدائرة قسم أول، لمعاكسة البنات ومضايقتهن وتتراوح أعمارهم ما بين من 16 و18 سنة، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة أحدهم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.