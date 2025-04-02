الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

نتائج حملة أمنية على شوارع الفيوم لإعادة الانضباط

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع،  سحب الرخص المنتهية وضبط أي مركبات بدون لوحات معدنية بالتنسيق مع قسم الاشتباه، والجهات المعنية بالمديرية، كما تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة والأقوال الأمنية، لتأمين المواطنين  خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

هاربين من تنفيذ 111 سنة سجن

وأسفرت الحملة عن ضبط   11 شخصا، بينهم 4 تعاطي مواد مخدرة، و7 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بإجمالي 111 سنة سجن، ما بين " نصب ـ شيكات- تبديد- سرقة ـ  سيطرة وفرض نفوذ ـ مخدرات ـ قتل خطأ'.

معاكسة البنات في حديقة عامة

كما أسفرت  الحملة  عن ضبط 4 شباب تواجدوا داخل حديقة الحيوان بدائرة قسم أول، لمعاكسة البنات ومضايقتهن وتتراوح أعمارهم ما بين من 16  و18 سنة، كما تم ضبط  سلاح أبيض بحوزة أحدهم.

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 وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات.

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