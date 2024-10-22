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اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء، وما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية التي في حالة ترقب دائما بيانات الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من التصعيد الايراني الاسرائيلي المستمر.

ففي المملكة العربية السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 11988 نقطة متخليا عن مستوى 12000 نقطة والتي تعتبر منطقة مقاومة مهمة ورئيسية يرتفع أعلاها المؤشر ثم يعود يتداول أدناها وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال بنهاية جلسة التداولات.


وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاعات حيث ارتفع بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 20 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.


وفي الإمارات


غلب التباين على أداء المؤشرات  حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.15%، وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 4470 نقطة.  

في حين ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي  بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 9274 وسط قيم تداول تصل إلى  3 مليارات درهم إجمالي تداولات الأسواق.

 

خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

 

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