الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

المستشار الألماني: أوروبا سترد بشكل مناسب على رسوم ترامب

شولتس، فيتو
شولتس، فيتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس: إن رسوم ترامب الجمركية قرار خاطئ.

وأضاف المستشار الألماني: "الاقتصاد العالمي سيعاني من رسوم ترامب، وأوروبا سترد بشكل متناسب مع الرسوم الجمركية".

 

الاتحاد الأوروبي مستعد للرد والتفاوض

وقال رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، صباح اليوم الخميس: إن القرارات الجمركية الأمريكية الجديدة مثيرة للقلق والاتحاد الأوروبي مستعد للرد والتفاوض.

 

ترامب يعلن حالة الطوارئ في أمريكا بسبب الوضع الاقتصادي

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والعجز التجاري، وفقا لوثائق تم توزيعها في البيت الأبيض.

وجاء في تلك الوثائق: "أعلن رئيس الولايات المتحدة اليوم أن التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية خلقت حالة طوارئ وطنية، تفرض بموجبها رسوم جمركية انتقامية لتعزيز المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة وحماية العمال الأمريكيين".

وتشير التقارير إلى أن العجز التجاري المستمر أدى إلى تدمير قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة، ولم يترك أي حافز لتوسيع القدرة الإنتاجية، وقوض سلاسل التوريد الحيوية، وترك المجمع الصناعي العسكري الأمريكي معتمدا على "الخصوم الأجانب".

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس ترامب "لا يريد أن تستغل الدول الأخرى الولايات المتحدة ويعتقد أن الرسوم الجمركية ضرورية لضمان التجارة العادلة وحماية العمال الأمريكيين وخفض العجز التجاري وهو أمر ضروري للغاية".

 

الرسوم الجمركية الأمريكية

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس 2 أبريل حدا أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلًا إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.

وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند".

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