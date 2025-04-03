منافس الأهلي، إنتر ميامي يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم (فيديو)

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الخسارة الأولي هذا الموسم أمام لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2025.

وشهد تشكيل إنتر ميامي مشاركة الرباعي ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا أساسيين.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس على ملعب الأخير "BMO" بقيادة الحكم الجمايكي الدولي، أوشاني نيشان.

هدف مباراة لوس أنجلوس ضد انتر ميامي

وسجل ناثان أورداز لاعب لوس أنجلوس أف سي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين انتر ميامي ولوس أنجلوس أف سي على ملعب "Chase" الخميس المقبل، 10 أبريل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت "القاهرة".

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي هو منافس الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

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