الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي ميسي انتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي الدوري الأمريكي

مواد متعلقة

أكثر أجنبي مشاركةً في الدوري الإسباني، جريزمان يتفوق على ميسي ورونالدو

أول تعليق من ديوكوفيتش بعد ظهور ميسي في بطولة ميامي للتنس

لمجاورة ميسي، سيناريو محتمل لانتقال رونالدو إلى إنتر ميامي

منافس الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي يقترب من ضم بوجبا بطلب من ميسي

الأكثر قراءة

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

منوعات

المزيد

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

إقبال متزايد من العائلات على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية