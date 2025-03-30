ميسي يسطر رقما تاريخيا مع انتر ميامي

حقق ليونيل ميسي، إنجازا تاريخيا جديدا مع إنتر ميامي الأمريكي خلال الفوز على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 2-1، فجر الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

سجل ميسي هدفا بعد دقيقتين من مشاركته بديلا في الشوط الثاني، ليضع إنتر ميامي على قمة الترتيب في المنطقة الشرقية برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

ميسي يحتفل علي طريقة ديوكوفيتش

واحتفل قائد التانجو بهدفه بتقليد الضربة الأمامية لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبات ميسي الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ إنتر ميامي، حيث رفع رصيده إلى 43 مساهمة، بالتساوي مع مواطنه جونزالو هيجواين.

وحافظ "ليو" على معدل عال من الفاعلية بترك بصمة تهديفية في جميع مشاركاته مع إنتر ميامي منذ بداية العام الجاري حيث ساهم في 7 أهداف خلال 6 مباريات في جميع المسابقات.

سجل النجم الأرجنتيني هدفين في كنساس سيتي إضافة إلى هدف في مرمى كل من كافالير وأتلانتا يونايتد وفيلادلفيا إضافة إلى تمريرتين حاسمتين أمام نيويورك سيتي.

ورفع ميسي رصيده إلى 39 هدفا بقميص إنتر ميامي، وهو الهدف رقم 743 في مسيرته على مستوى الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.