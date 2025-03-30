الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي يسطر رقما تاريخيا مع انتر ميامي

ميسي
ميسي

حقق ليونيل ميسي، إنجازا تاريخيا جديدا مع إنتر ميامي الأمريكي خلال الفوز على فيلادلفيا يونيون بنتيجة 2-1، فجر الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

سجل ميسي هدفا بعد دقيقتين من مشاركته بديلا في الشوط الثاني، ليضع إنتر ميامي على قمة الترتيب في المنطقة الشرقية برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

ميسي يحتفل علي طريقة ديوكوفيتش

واحتفل قائد التانجو بهدفه بتقليد الضربة الأمامية لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

 

وبات ميسي الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ إنتر ميامي، حيث رفع رصيده إلى 43 مساهمة، بالتساوي مع مواطنه جونزالو هيجواين.

وحافظ "ليو" على معدل عال من الفاعلية بترك بصمة تهديفية في جميع مشاركاته مع إنتر ميامي منذ بداية العام الجاري حيث ساهم في 7 أهداف خلال 6 مباريات في جميع المسابقات.

سجل النجم الأرجنتيني هدفين في كنساس سيتي إضافة إلى هدف في مرمى كل من كافالير وأتلانتا يونايتد وفيلادلفيا إضافة إلى تمريرتين حاسمتين أمام نيويورك سيتي.

ورفع ميسي رصيده إلى 39 هدفا بقميص إنتر ميامي، وهو الهدف رقم 743 في مسيرته على مستوى الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي انتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي فيلادلفيا يونيون الدوري الأمريكي بطولة الدوري الأمريكي نوفاك ديوكوفيتش

مواد متعلقة

أكثر أجنبي مشاركةً في الدوري الإسباني، جريزمان يتفوق على ميسي ورونالدو

أول تعليق من ديوكوفيتش بعد ظهور ميسي في بطولة ميامي للتنس

أنت لست ميسي، كيف أحرج مدرب يوفنتوس السابق موهبة الفريق

لمجاورة ميسي، سيناريو محتمل لانتقال رونالدو إلى إنتر ميامي

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قص ولزق بالكربون.. 40 مسلسلا وأفكارا مكررة في دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة "أجنادين"

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

المزيد
الجريدة الرسمية