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ثقافة وفنون

فيلم "سيكو سيكو" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بموسم العيد

فيلم سيكو سيكو، فيتو
فيلم سيكو سيكو، فيتو

يواصل فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، تصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر بلغت 15 مليونًا 141 ألفًا و851 جنيهًا، بواقع 122 آلاف و778 تذكرة في السينما، ليسجل ثاني أعلى إيراد يومي بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي حقق 23 مليونًا ونصف وقت عرضه.

كما تصدر فيلم سيكو سيكو المركز الأول في إيرادات موسم عيد الفطر، حيث وصلت إجمالي إيرادات الفيلم خلال الوقفة وأول يومين من عيد الفطر لـ 24 مليونا و91 ألفًا و596 جنيها، ليكون مجموع إيرادات الفيلم في أيام العيد 39 مليون و234 ألفا و447 جنيهات في أربعة أيام فقط.

فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوي.

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ثالث أيام عيد الفطر إيرادات أمس الأربعاء فيلم سيكو سيكو عصام عمر طه دسوقي سيكو سيكو

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