فيلم "سيكو سيكو" يتصدر إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر

تصدر فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر بلغت 13 مليونًا و539 ألفًا و493 جنيهًا، ليسجل ثانى أعلى إيراد يومي بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي حقق 23 مليونًا ونصف وقت عرضه.

وتصدر فيلم سيكو سيكو المركز الأول في إيرادات موسم عيد الفطر، حيث وصلت إجمالي إيرادات الفيلم خلال الوقفة وأول يومين من عيد الفطر لـ 24 مليونا و91 ألفًا و596 جنيها.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.

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