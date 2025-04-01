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ثقافة وفنون

تخطى 10 ملايين جنيه، إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو بدور العرض في أول يومين

سيكو سيكو.فيتو
سيكو سيكو.فيتو

نجاح كبير يحققه فيلم الكوميديا الشبابي المعنون بـ«سيكو سيكو» بدور العرض السينمائى المصري، متصدرا إيرادات البوكس أوفيس الخاص بموسم عيد الفطر 2025.

وحقق «سيكو سيكو» الذي يأتي من بطولة النجمان عصام عمر وطه دسوقي أمس الاثنين أول أيام العيد إيرادات تقدر بـ 8 ملايين و550 ألف ليصل إجمالي إيراداته إلى 10 ملايين و550 ألف جنيه مصري خلال يومين فقط. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو في وقفة عيد الفطر 

كذلك كان العمل قد تصدر إيرادات موسم عيد الفطر قبل انطلاقه، حيث إن سيكو سيكو أول فيلم يتخطى 2 مليون جنيه فى وقفة عيد الفطر. 

العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو 

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص،مؤخرا، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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